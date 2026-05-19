ドリーム・トレイン・インターネット（DTI）は、MVNOサービス「トーンモバイル」と「DTI SIM」において、障害が発生していたと発表した。すでに復旧している。 障害は、本日19日の2時5分ごろ～12時38分ごろに発生。ネットワーク設備の障害により、SIMの新規接続時に時間がかかる状態だったという。 なお、障害はすべて解消しており、正常に利用できる。