◇MLB ブリュワーズ9-3カブス(日本時間19日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が5番・ライトで先発出場。3試合ぶりのマルチ安打を放つ活躍を見せましたが、チームは先発の今永昇太投手が8失点を喫するなど大敗を喫しました。鈴木選手はこの日、第2打席まで凡退に終わりますが、スコア3-9とビハインドの6回に先頭で第3打席を迎え、レフト線へ痛烈なヒットを放ちます。相手の2番手シェーン・デロハン投手が150キロのシンカ