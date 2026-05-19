タレントの森脇健児（59）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「やっとタレントとしてポジショニング見つけた」と確信した番組を明かした。この日は歌手の森口博子と出演。森口とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。「夢がMORI MORI」での思い出などを語る中、「ああいう看板番組を持ってるのはありがたい」と森脇。「時が流れ