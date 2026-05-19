大阪・関西万博店を再現したくら寿司の新店「メモリアル店なんば千日前」＝13日、大阪市くら寿司が大阪・関西万博店を再現した大阪市の新店「メモリアル店なんば千日前」が人気を集めている。好評だった世界70カ国の料理を提供し、万博店で使った回転レーンの一部や座席を移設するなど内装にもこだわった。14日に開業し、今月の予約枠は大半が埋まっているという。閉幕後も根強い万博人気を追い風に、売り上げ拡大につなげる