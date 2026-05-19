Ｊ２藤枝の槙野智章監督（３９）が１９日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の日本代表に３大会連続で選出されたＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝へエールを送った。Ｊ１浦和では２０１６年から２季ともに戦い、１８年ロシアＷ杯ではともにメンバーに選ばれた。「キャプテンとして、新しい景色を見せてくれると思っています」と期待を寄せた。槙野監督は、ロシアＷ杯で印象に残っている出来事を振り返った。出場機会なく大会を終