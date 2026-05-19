来年３月２８日付で宝塚歌劇団月組トップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）と共に退団する同トップ娘役の天紫珠李（あまし・じゅり）が１９日、兵庫・宝塚市の同劇団で会見した。同時に就任したトップの鳳月とは「相手役をさせて頂けると伺ったときから、私も迷わず最後までご一緒させていただこうと。一緒に退団するのを目標にやってきました」と、４作での添い遂げを最初から決めていた。今年１月に上演された「侍タイムスリ