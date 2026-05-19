米疾病対策センター（ＣＤＣ）は１８日、アフリカ中部コンゴ民主共和国に滞在する米国人１人が、エボラ出血熱の検査で陽性反応を示したと発表した。ＣＤＣと国際慈善団体の発表によると、陽性反応を示したのは男性医師で、コンゴ民主共和国の病院で患者の治療に従事していた。ＣＤＣは米国務省と連携し、この男性医師を治療のためドイツに搬送する準備を進めている。コンゴ民主共和国で患者の治療に当たっていた男性医師の妻や