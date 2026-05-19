NHK「すてきにハンドメイド」の人気講師、斉藤謠子さんによる新刊『斉藤謠子 私の好きな15の布バッグ』が5月19日に発売しました。 本記事では、その内容を一部公開いたします。 斉藤謠子私の好きな15の布バッグ 斉藤謠子さんよりメッセージ この本で紹介している15タイプの布バッグは、これまで作ってきたバッグの中から実際に私が使っているものを選び、さらに欲しかったデザインや新しい素材で作った新作を加え