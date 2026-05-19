韓国の元国会議員が、見事な“美腹筋”で注目を集めている。元国会議員のリュ・ホジョンは最近、自身のSNSにボディプロフィール写真を公開した。【写真】リュ・ホジョンのボディプロフィール写真写真の中の彼女は、鍛えられた腹筋を見せており、韓国メディアは「国会議員から木工職人へ」「破格の変身」などと報じている。リュ・ホジョンは現在、政治の世界を離れ、木工職人として働いている。かつては韓国国会の最年少議員として