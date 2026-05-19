19日午後、愛知県岡崎市のリサイクル工場で火災が起き、消火活動が続いています。 消防によりますと19日午後2時半ごろ、岡崎市西蔵前町の金属資源のリサイクル工場で、通行人の男性から「煙が出ている」と119番通報がありました。 メ～テレのヘリコプターからは、煙が激しく上がっているのが確認できます。 消防車など10台が駆けつけて消火活動にあたっていますが、けが人や逃げ遅れた人は今のところ