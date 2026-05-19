物価上昇や実質賃金の伸び悩みを背景に、消費者の節約志向が続く。一方、「価格に対する納得感」や「自分にとっての価値」を重視する傾向が強まっている。ベイシア(群馬県前橋市)ではPB(プライベートブランド)商品で、様々なニーズに応えられるよう開発を進めている。商品マーチャンダイズ事業部長の須永耕示氏に戦略などを聞いた。――足元の消費動向をどう見ていますか。ここ数年、節約志向は確実に高まっている。ただ、単に安け