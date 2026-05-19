制作費300億ウォン（約30億円）を投じながらも、“歴史歪曲”という汚点を残したドラマ『21世紀の大君夫人』が、「韓国人が好きな放送映像番組」1位に選ばれた。喜ばしい結果ではあるものの、1位を獲得しても素直に喜べない複雑な空気を残している。【画像】『21世紀の大君夫人』問題となったシーン韓国ギャラップが5月12日から14日にかけて、全国の18歳以上1011人を対象に「最近最も楽しんで見ている放送映像番組」について調査し