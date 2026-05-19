からあげ定食専門店「からやま」は5月22日から、期間限定メニュー「出汁カレーつけから定食」を発売する。価格は通常店舗979円、券売機店舗980円（各税込）。食材がなくなり次第、販売終了となる。からあげ定食専門店「からやま」■和出汁香る特製カレーダレで味わう“つけから”「出汁カレーつけから定食」は、スパイスをふりかけたからあげ3個とポテトフライを盛り合わせた定食メニュー。付属の特製カレーダレにからあげを絡めて