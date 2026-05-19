【モデルプレス＝2026/05/19】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「こんがり揚がってて綺麗」にんにく＆醤油で下味付けた“大きな唐揚げ”弁当◆飯田圭織“大きな”唐揚げ弁当披露飯田は「月曜日のお弁当は 大きな唐揚げ弁当」と紹介し、息子と娘のために手作りしたお弁当の写真を投稿。弁当箱からはみ出しそうなほどの大きさの唐