ぷっくりツヤツヤとした形が人気の「ボンボンドロップシール」の偽物を販売する目的で所持したとして、男2人が逮捕されました。 【画像を見る】押収された｢ボンボンドロップシール｣の偽物 本物と比べて粗悪な作り… 逮捕されたのは、大阪市東淀川区の会社役員･髙瀬隆之容疑者39歳と、大阪府摂津市の個人事業主･新谷浩二容疑者41歳です。 警察によりますと、2人はことし2月、名古屋市熱田区の商業施設でボンボ