フランス・ブルターニュの焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、夏限定クッキー缶が2026年6月1日(月)より登場します。今年は、爽やかな柑橘の香りを楽しめる「プティシトロン〈缶〉」と、塩味がクセになる新作「プティサレ〈缶〉」の2種類をラインアップ。素材の魅力を丁寧に引き出した焼き菓子は、自分へのご褒美にも夏のギフトにもぴったりです♪ 新登場！塩味を楽しむサレ缶 価格：2,376円（税