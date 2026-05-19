知人男性が住むアパートのドアをバールでこじ開けて侵入し、日本刀2本、あわせて時価およそ20万円を奪ったとして男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、小林豊容疑者と増田修宏容疑者は、今月16日の朝、50代の男性が住む東京・練馬区のアパートのドアをバールでこじ開けて侵入し、男性を殴ったうえ時価およそ20万円の日本刀2本を奪った疑いが持たれています。2人は目出し帽をかぶり、男性が寝ている部屋に侵入し、「お前ふざ