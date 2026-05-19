元プロレスラー・佐々木健介（59）の妻で、元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が15日、自身のブログを更新。「次男坊から母の日にいただいたキュロットスカート（パンツ）」と紹介し、次男・誠之介さんからもらった“母の日ギフト”を使った私服コーデを公開した。【写真】「とてもスリムに見えます」「オシャレですね〜」次男からの“母の日ギフト”を使った北斗晶の私服コーデ北斗は「サイズが合わなくて交換してもらい