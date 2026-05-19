アメリカ・ロサンゼルス近郊で大規模な山火事が発生し、地元住民に避難指示が出ています。【映像】大規模な山火事の様子＆消火活動の様子アメリカ・ロサンゼルスの西にあるシミバレーで18日、山火事が発生し、強風により延焼範囲が急速に広がりました。地元当局によりますと、延焼面積はおよそ552ヘクタール、東京ドーム117個分の広さまで拡大しているということです。火災の原因は明らかになっていませんが、地元メディア