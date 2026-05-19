新幹線「ドクターイエロー」の寝袋『ドクターイエロー SLEEPING BAG』を本気で製品化するプロジェクトが始まった。JR東海がダウン製品を製造するNANGAと初コラボレーションし、クラウドファンディングで支援を募る。【写真複数】ドクターイエローが寝袋化…ディティールNANGAが本社を構える滋賀県米原市は、昨年1月に引退したドクターイエロー（T4編成）が駆け抜けた沿線に根ざす街。その地で30年以上、過酷な環境にも耐えうる