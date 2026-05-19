１８日に東京都内で行われた映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ-犯罪都市-」（２９日公開）の公開直前イベントにＭＣでとにかく明るい安村が登場した。おなじみの安心できないスタイルをベースに、映画のＴシャツを着て、足元はルーズソックス＆ローファー姿で「足元は女子高生〜！」。イベントの写真撮影では、俳優水上恒司、東方神起ユンホ、福士蒼汰ら１８０ｃｍクラスの長身イケメン俳優陣に安村も加わってポーズ。これまで