福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故を受けて、国土交通省と文部科学省が安全対策を議論する連絡会議を設置すると明らかにしました。【映像】 国交省と文科省が連絡会議設置 磐越道バス事故受け連絡会議には、国交省と文科省、スポーツ庁が参加し、部活動の遠征など学校教育における移動手段をどう確保するのか、確保した上で安全性をどう考えるのかなどを話し合うということです。第1回は21日に開催される予定で