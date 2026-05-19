気象予報士の穂川果音さんが5月18日、自身のインスタグラムを更新。台湾の屋台グルメが集結するイベント会場を訪れたことを報告しました。【写真を見る】【 穂川果音 】「暑くて暑くて、今年初のカキ氷を食べに」『屋台湾フェス2026』で“台湾屋台グルメ”を満喫穂川さんは「暑くて暑くて、今年初のカキ氷を食べに」と綴り、東京・芝公園で開催されている『屋台湾フェス2026』へ行ってきたと投稿。お目当てのカキ氷は「マンゴーの