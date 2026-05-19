FX取引で得た1億8000万円余りの所得を隠し脱税したとして、契約社員が東京国税局に刑事告発されました。【映像】所得税2700万円ほどを脱税した疑いで刑事告発村松正昭氏（54）は、2024年までの2年間で、およそ1億8400万円の所得を隠し、所得税2700万円ほどを脱税した疑いがもたれています。関係者によりますと、村松氏はドルなどの複数の外貨でFX取引をしていたところ、2022年以降に進んだ円安の影響で、外貨の価値が上がり