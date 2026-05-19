俳優の福井裕子さんが、5月5日に逝去したことを所属事務所の円企画が発表しました。75歳でした。【写真を見る】【訃報】俳優・福井裕子さん食道がんのため死去75歳映画『容疑者Xの献身』朝ドラ『すずらん』など出演公式サイトで「かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年五月五日享年七十五歳 食道癌のため逝去致しました」と、報告しています。 また「ここに生前のご厚誼に深謝し 謹んでご通知申し上げま