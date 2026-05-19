お笑いコンビ、ますだおかだ岡田圭右（57）は19日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱く様子で人気のニホンザル「パンチ」がいる千葉県の市川市動植物園のサル山に侵入したとして、自称米国籍の男2人が逮捕されたことについて「この光景、子どもにどう説明すんの。情けない」と怒りをにじませた。番組では17日に起きたこのニュースを取り上げ、男2人