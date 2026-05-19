東京・練馬区にあるアパートの一室に押し入り、住人の男性を殴るなどしたうえ、日本刀を奪ったとして男2人が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者小林豊容疑者（58）ら2人は5月、東京都練馬区内のアパートの一室に押し入り、住人の50代の男性を殴るなどしたうえ、日本刀2本、合わせて20万円相当を奪った疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人は目出し帽をかぶり、バールでドアをこじあけて部屋に押し入りまし