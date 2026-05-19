BTSのV（ヴィ、30）が、米国の著名人から絶賛された。有名プロデューサーのブルック・モリソン氏と、ビルボードニュース司会者のテトリス・ケリー氏から「ステージのキング」と好評を得た。2人は、米大手メディア企業Audacyの人気ポッドキャスト（オンデマンド音声番組）「The Industry、I Guess」で、BTSに関する話題のトークを進めていた。過去のインタビュー秘話や今回行われているワールドツアーの裏話などを語った。ブルック