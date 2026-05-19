2026年5月19日、韓国メディアのYTNは米コーヒーチェーン大手のスターバックス米本社が、韓国法人による「タンク（戦車）デー」と銘打った販促イベントをめぐり、公式に謝罪したと報じた。韓国では、1980年5月18日に南西部の光州市で起きた、軍事政権に抵抗し民主化を求めた学生や市民への武力弾圧を記憶し、犠牲者を追悼するため、5月18日を「5・18光州民主化運動記念日（光州事件）」としている。問題となったのはスターバックス