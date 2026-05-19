「車内入ってきたんだけどwwwww」【写真】躊躇なく、車内に入ってきた猫さんこんなポストをされたのは銀八雲（@chinosharobia）さん。投稿された写真には、駐車場に現れた1匹の猫ちゃんが、なんとそのまま車内へと入り込んでしまう様子が収められています。最初は外でこちらを見ていた猫ちゃんが、次第に距離を縮め、ためらうことなく車の中へ。車内では落ち着いた様子で探索を始めるなど、その堂々とした行動に思わず驚いてしまい