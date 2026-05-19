F1エンジニアの知見を注いだ究極の空力パッケージ2026年5月19日、大阪府摂津市のコンプリートカー専門店であるサンヤードは、世界的な人気を誇るエアロブランド「adro（エイドロ）」の正規ディーラーに認定され、国内での正規販売を本格的に開始したことを発表しました。今回の国内導入は、トヨタ「GR86（ZN8）」およびスバル「BRZ（ZD8）」を対象としたもので、空力性能と造形美を高次元で追求した製品ラインナップが展開され