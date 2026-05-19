新車60万円！ ヤマハ新型「本格4輪モデル」国内発売へ！日本でもアウトドアレジャーの多様化が進むなか、ヤマハ発動機販売（以下、ヤマハ）は四輪バギー（ATV）の新型モデル「GRIZZLY 110（グリズリー110）」を2026年11月25日に日本国内で発売すると発表しました。同社のATVが国内市場へ正規導入されるのは、じつに12年ぶりということもあり、レジャー好きやモータースポーツファンの間で注目されています。【画像】これがヤマ