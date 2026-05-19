ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と東京スカイツリーの3年ぶり2度目のコラボイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」が、7月10日（金）から10月31日（土）まで開催される。【写真】2023年開催の初めての『ちいかわ』×スカイツリーコラボの様子■今回は映画に合わせて実施今回発表された「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」は、7月24日（金）公開の『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』に合わせて開催