海外移籍１年目での受賞は快挙と言えるだろう。デンマークの強豪コペンハーゲンが５月17日、今シーズンのクラブ年間MVPを発表。昨夏に湘南ベルマーレから加入したDF鈴木淳之介が選出された。22歳の日本代表戦士は公式戦33試合に出場。２ゴール・２アシストをマークした、この一報がもたれされると、SNS上では次のような声が上がった。 「本当にすごい」「短期間でどんだけ飛躍し続けてんだよ、この男は」「まだ22って