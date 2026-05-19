年に一度の岡山マスカット球場での阪神の公式戦。阪神投手陣はサブグラウンドで調整したが、その中で小さな命を救うシーンがあった。サブグラウンドの入り口のフェンスに小鳥が迷いこみ、抜け出せなくなっていたのを報道陣やスタッフが発見。動けなくなっていた小鳥が脱出できるように、スペースを作った。その間、安藤投手コーチは自分のペットボトルの水を「暑くならないように」と小鳥にかけていた。数分後に無事、小鳥は