東京・世田谷区の住宅街で解体中の住宅が燃える火事があり、消火活動が続いています。住宅密集地で激しい炎と煙が確認できます。世田谷区宮坂で19日午後2時半ごろ、「火が上がっている、黒煙が見える」と巡回中の警察官から110番通報がありました。住宅の解体工事現場から出火し、隣接する住宅にも燃え広がりました。現場には東京消防庁の消防車36台が出動し、現在も消火活動が続いています。今のところ、けが人や逃げ遅れた人の情