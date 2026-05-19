19日(火)も東北から九州は広く晴れて、東北や東日本を中心に多くの地点で今年一番気温が上がりました。これまでの1日の天気を振り返ります。■真夏日続出福島県では猛暑日も19日(火)は東北から九州の広い範囲で晴れて気温が上がり、金沢や富山では今年初めての30℃以上、真夏日となりました。15時までの最高気温は、福島県伊達市梁川で35.1℃、福島で35.0℃、群馬県桐生で34.3℃、茨城県大子で33.8℃、埼玉県鳩山と大分県日田で3