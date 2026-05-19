１９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２６５円３６銭（０・４４％）安の６万５５０円５９銭だった。４営業日連続で下落した。内閣府が１９日発表した２０２６年１〜３月期の国内総生産（ＧＤＰ）の伸び率が市場予想を上回り、朝方には一時、６００円超上昇した。しかし、前日の米株式市場で半導体関連の銘柄が値下がりした流れから、日経平均への影響度が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連株が