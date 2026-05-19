双子のお笑いコンビ「吉田たち」の弟・こうへい（38）が19日、自身のインスタグラムを更新。新婚の後輩夫妻を祝福した。こうへいは「夫妻と忘年会53」と書き出し、お笑いコンビ「丸亀じゃんご」安場泰介、「爛々（らんらん）」萌々との写真をアップ。「楽しくなり過ぎました。てへへ改めておめでとう」と祝福した。安場と萌々は先月25日、それぞれのX（旧ツイッター）で結婚したことを発表。連名で「これからは芸能の精進