＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】あぐら状態から“一瞬で” 力士が驚きの身軽さ体重100キロ超の長身力士があぐら状態から“ぴょん”と一瞬で跳ね上がる場面があった。衝撃的な身軽さにファンからは驚きの声が上がった。三段目四十六枚目・風栄大（押尾川）と三段目五十二枚目・蔵ノ富士（伊勢ヶ濱）の一番。立ち合い低い姿勢で圧力をかけて当たったのは蔵ノ富士。だが風栄大は胸で受け止めると、は