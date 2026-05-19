日立製作所は、アメリカのAI開発企業アンソロピックと戦略的パートナーシップを結んだと発表しました。発表によりますと、日立はアンソロピックとの提携により、電力や交通などの社会インフラ分野で、AIを活用した業務効率化やサイバー攻撃への対応強化を進めるということです。また、グループおよそ29万人を対象にアンソロピックが開発した生成AI「Claude」を導入し、ソフト開発や保守業務などの生産性向上を図る方針です。さらに