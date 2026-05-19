東京・八王子市のリサイクルショップに乗用車が突っ込み4人がけがをしました。19日正午ごろ、八王子市大和田町で右折しようとした軽トラックと対向車線を直進してきた乗用車がぶつかる事故がありました。さらに事故の弾みで乗用車が歩道に乗り上げ、歩行者2人に接触した後、リサイクルショップに突っ込んだということです。軽トラックと乗用車の運転手と歩行者の合わせて4人がけがをして病院に搬送されましたが、意識はあるという