仏の俳優ジャン・レノ（77）が19日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。日本の好きなものを語った。黒柳徹子から「日本はどういうところがお好きですか」と聞かれ、レノは「正確になぜ日本が好きかと言うのは難しいんですね。おそらく日本の雰囲気とか空気とか人々や国から漂ってくるものが好きなんですね。例えて言うなら正確にどうして妻を愛しているかって言うのは難しいんですね。いうなれば全体が好