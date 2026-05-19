来年３月２８日付で宝塚歌劇団を退団すると発表した、月組トップ娘役・天紫珠李（あまし・じゅり）が１９日、兵庫・宝塚市の宝塚歌劇団で退団会見を行った。１２年間の宝塚人生を振り返り、思い出深い作品に全国ツアーの「花の業平」（２０２５年）で演じた藤原高子を挙げた。「和物のとても美しい作品。お芝居がとても好きでした。全国の皆さんに余すことなく、存分に魅力をお届けできたことが私はすごくうれしくて、印象に残