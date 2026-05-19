日本バドミントン協会は１９日、９月の愛知・名古屋アジア大会の代表候補男女各１０人を発表し、女子シングルスのエース・山口茜、１９歳の宮崎友花、ベテランの奥原希望、女子ダブルスの福島由紀、松本麻佑組、混合ダブルスの渡辺勇大、田口真彩組らが名を連ねた。今後、日本オリンピック委員会より認定され、正式決定する。バドミントンは愛知・一宮市総合体育館で実施され、団体戦が９月２０〜２４日、個人戦が同２５日〜２