【モデルプレス＝2026/05/19】なにわ男子の高橋恭平が5月19日、都内の女子校で行われた映画「山口くんはワルくない」（6月5日公開）の転校生サプライズイベントに共演の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、岩瀬洋志とともに登場。「学生時代に戻ったらしたいこと」を明かした。【写真】なにわ男子メンバー、女子校にサプライズ登場◆高橋恭平、学生時代に戻ったらしたいことは？同イベントにて「もし、学生時代に戻