【モデルプレス＝2026/05/19】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が首の痛みにより一定期間回復に専念する必要があると診断されたことがわかった。所属事務所「SOURCE MUSIC」が、グローバルファンダムライフ・プラットフォーム「Weverse」を通じて発表した。【写真】25歳K-POP美女「別人級」直近の雰囲気激変した姿◆チェウォン、首の痛みの回復に専念チェウォンについて、所属