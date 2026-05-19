好奇心や探求心を伸ばすことができたり、わが子の成長した姿を見られたり。子どもが習い事をしていると、思い出に残るような素敵シーンに巡り合うことも多いですよね。ただ、人によっては楽しいことばかりではないという面も……。今回はこどもオレペサポーターズに聞いた、子どもの習い事にまつわる「よかったこと」と、逆に「大変だったこと」を、具体的なエピソードとあわせてご紹介します。成長する姿に感動！ 子どもに習い事