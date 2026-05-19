【モデルプレス＝2026/05/19】お笑いタレントのイモトアヤコが5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「理想的な組み合わせ」ChatGPTに相談した晩ごはん◆イモトアヤコ、AIに相談したレシピで作った晩ごはん披露イモトは「晩ごはん」と添え、手料理の写真を投稿。「ChatGPT レシピ相談」とAIを活用したレシピであることを明かし、ソースとマヨネーズをかけたお好み焼きや