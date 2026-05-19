ＮＹ原油時間外取引 東京時間15:07現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝108.29（-0.37-0.34%） NY原油先物はこの時間帯に入って106.90ドル前後から108.69ドルと昨日終値108.66ドルを超えて前日比プラスに転じるところまで急騰。その後少し下げている。